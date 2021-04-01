Водитель в Петрозаводске не уступил дорогу и попал в нелепое ДТП

«Классическое» утреннее ДТП произошло в Петрозаводске на Первомайском проспекте, сообщает сайт ДТП ПТЗ.

Легковой автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с Peugeot 207 на Первомайском проспекте, у дома № 76а. Инцидент произошел вчера в 8:09 и попал на видеорегистратор.

«Француз» двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра, когда ВАЗ-2114 завершал маневр разворота, не убедившись в его безопасности. Хмурое утро, не до конца проснувшийся водитель…

Видеорегистратор Дмитрия Васильева, запечатлел момент ДТП.

Видео с сайта ДТП ПТЗ. Фото – скриншот видео