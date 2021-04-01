Сегодня ночью в Олонце горели гаражи центрального лесничества

Сегодня около полуночи на пульт Единой службы спасения-01 Карелии поступило сообщение, что в Олонце на Школьной улице произошел пожар, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Прибывшие на место горения бойцы МЧС выяснили, что загорелись неэксплуатируемые гаражи Олонецкого центрального лесничества.

Для ликвидации пожара привлекались две спецмашины – АЦ-60 (УРАЛ) и АЦ-40 (131) пожарной части № 35 по охране города Олонец и восемь человек личного состава. Руководил тушением лично начальник отряда. Погасить огонь удалось за семь минут к 23:33.

Фото и видео из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"