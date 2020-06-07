Водитель уснул за рулем и отправил машину в кювет на трассе «Кола»

6 июня в 4:40 утра на трассе «Кола» в Олонецком районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, 20-летний водитель фургона уснул за рулем и потерял контроль над дорогой. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Молодой человек - житель Вологодской области - получил травмы и был госпитализирован. По факту дорожного происшествия проводится проверка.