Водитель травмировался во время замены колеса в Карелии

В Кемском районе сотрудники полиции пришли на помощь водителю грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, автомобилист пытался самостоятельно поменять колесо на трассе «Кола». В процессе колесо соскочило со стойки, и мужчина получил рваную рану лица.

В это время мимо ехали сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Александр Трофименко и лейтенант полиции Юрий Шушпанов. Они оказали автомобилисту первую помощь, вызвали скорую и помогли поменять колесо. // Фото: unsplash.com