21 апреля 2023, 14:33
Водитель травмировался во время замены колеса в Карелии
Стражи порядка помогли автомобилисту, пострадавшему на трассе «Кола»
В Кемском районе сотрудники полиции пришли на помощь водителю грузовика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, автомобилист пытался самостоятельно поменять колесо на трассе «Кола». В процессе колесо соскочило со стойки, и мужчина получил рваную рану лица.
В это время мимо ехали сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Александр Трофименко и лейтенант полиции Юрий Шушпанов. Они оказали автомобилисту первую помощь, вызвали скорую и помогли поменять колесо. // Фото: unsplash.com