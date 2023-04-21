Мотоциклиста госпитализировали после ДТП под Петрозаводском

Авария с участием мотоциклиста и микроавтобуса произошла днем 20 апреля в Заозерье, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Молодой человек на мотоцикле «Ирбис» двигался по автодороге «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь». В это время микроавтобус «Фольксваген» двигался задним ходом. Произошло столкновение.

Пострадал 21-летний водитель «Ирбиса», его госпитализировали. Обстоятельства устанавливаются. // фото ГИБДД РК