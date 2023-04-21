21 апреля 2023, 14:29
Происшествия

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП под Петрозаводском

Днем 20 апреля в Прионежском районе столкнулись мотоцикл «Ирбис» и микроавтобус

Авария с участием мотоциклиста и микроавтобуса произошла днем 20 апреля в Заозерье, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Молодой человек на мотоцикле «Ирбис» двигался по автодороге   «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь». В это время микроавтобус «Фольксваген» двигался задним ходом. Произошло столкновение.

Пострадал 21-летний водитель «Ирбиса», его госпитализировали. Обстоятельства устанавливаются. // фото ГИБДД РК

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новости Карелии
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Госавтоинспекция