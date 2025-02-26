Водитель сбил пешехода и скрылся, пострадавшая сама пришла к врачам

На пешеходном переходе на улице Советская в Лахденпохье сбили женщину. Она сама обратилась за медицинской помощью.

Инцидент произошел 25 февраля около 16:00, сообщили в дорожной полиции. 43-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре», в этот момент ее сбил автомобиль. Пострадавшая не запомнила ни марку, ни номер. По сведениям ГАИ, водитель покинул место аварии. Женщина получила травму и обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Водителя разыскивают. Инспекторы просят возможных свидетелей связаться с дежурной частью полиции по номерам: 8 (81450) 4-01-00 или 102.