Водитель самосвала погиб в Прионежье – его раздавило

Обстоятельства гибели водителя самосвала во время разгрузочных работ проверяют правоохранители. Трагедия случилась 11 октября в Прионежском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина погиб на территории склада, расположенного рядом с Пухтинским причалом. По предварительной информации, около 22:15 управлявший погрузчиком шофер врезался в самосвал, возле которого находился его водитель. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Кузнецов. В рамках проверки ведомство даст оценку соблюдению норм законодательства об охране труда и безопасности дорожного движения.

- При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, — говорится в официальном сообщении. // фото: прокуратура Карелии