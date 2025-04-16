16 апреля 2025, 10:40
Водитель разбил автомобиль и сбежал с места аварии в Карелии
Госавтоинспекция республики ищет очевидцев ночного ДТП в Костомукше
Фото ГАИ
В ночь на 16 апреля в Костомукше произошла серьезная дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, около двух часов ночи водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на дорожный знак, после чего скрылся с места ДТП. Инспекторы ищут очевидцев этого происшествия.
В ГАИ напомнили, что за таран дорожного знака можно получить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Оставление места ДТП карается лишением прав на срок до полутора лет или арестом на 15 суток.
Всех, кто что-либо знает об этой аварии, просят звонить в дежурную часть полиции Костомукши по номеру 8 (81459) 97150 или на короткий номер 102. © «Петрозаводск говорит»