Водитель разбил автомобиль и сбежал с места аварии в Карелии

В ночь на 16 апреля в Костомукше произошла серьезная дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, около двух часов ночи водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на дорожный знак, после чего скрылся с места ДТП. Инспекторы ищут очевидцев этого происшествия.

В ГАИ напомнили, что за таран дорожного знака можно получить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Оставление места ДТП карается лишением прав на срок до полутора лет или арестом на 15 суток.

Всех, кто что-либо знает об этой аварии, просят звонить в дежурную часть полиции Костомукши по номеру 8 (81459) 97150 или на короткий номер 102. © «Петрозаводск говорит»