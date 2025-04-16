Студентка из Петрозаводска попала в серьезную передрягу

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя студентка. Девушка рассказала о том, что у нее возникли серьезные проблемы после общения с мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что на ее телефон пришелся шквал звонков. Ей звонили из кредитных организаций, Центробанка, портала госуслуг. Девушке сообщили, что ее персональными данными завладели аферисты. Горожанку убедили предоставить доступ к аккаунту на госуслугах, оформить кредиты и перевести все эти деньги на неизвестные счета. Добычей злодеев стали 516 тысяч рублей.

Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося с девушкой. © «Петрозаводск говорит»