Сгоревший трансформатор оставил без электричества дачный поселок

Днем 15 апреля в дачном поселке Пиньгуба в Прионежском районе произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14:38. Сообщалось о возгорании трансформатора. На место выехали четверо специалистов из пожарной части №75 по охране Соломенного.

Пока пожарные ждали электриков, возгорание потухло самостоятельно. Распространения огня специалисты не допустили.

В результате происшествия никто не пострадал, но дачный поселок остался без электричества. © «Петрозаводск говорит»