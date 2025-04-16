16 апреля 2025, 09:44
Сгоревший трансформатор оставил без электричества дачный поселок
Пожарные выезжали на ликвидацию возгорания в Пиньгубе
Фото пожарной части №75
Днем 15 апреля в дачном поселке Пиньгуба в Прионежском районе произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.
По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14:38. Сообщалось о возгорании трансформатора. На место выехали четверо специалистов из пожарной части №75 по охране Соломенного.
Пока пожарные ждали электриков, возгорание потухло самостоятельно. Распространения огня специалисты не допустили.
В результате происшествия никто не пострадал, но дачный поселок остался без электричества. © «Петрозаводск говорит»