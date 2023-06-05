05 июня 2023, 11:30
Происшествия

Водитель проехал на красный и устроил ДТП в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Гоголя сняла камера наблюдения

Вечером 4 июня в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший по улице Гоголя, пересекал перекресток на красный свет и врезался во внедорожник.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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