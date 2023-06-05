Директор фирмы в Карелии скрыл от налоговой больше 2,5 млн рублей

Следователи в Карелии выяснили, что директор коммерческой организации скрыл ее денежные средства от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. Фирма занимается ремонтом и производством оборудования для лесозаготовительной техники, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

У компании была недоимка, и 58-летний руководитель сделал все, чтобы ее не взыскали. Он с 2021 года рассчитывался с контрагентами, не зачисляя деньги на счета фирмы.

Таким образом директор скрыл от принудительного взыскания больше 2,5 миллиона рублей. Для возмещения ущерба его имущество арестовали, уголовное дело уже передали в суд. // фото: pixabay.com