30 июля 2022, 10:12
Водитель пострадал в ДТП на юге Карелии
Пожилой мужчина не справился с управлением в условиях дождя в Питкярантском районе
Вечером 29 июля в ДТП в Питкярантском районе пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, авария произошла на 65-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в 20:25. Водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.
В аварии пострадал 60-летний автомобилист.
Госавтоинспекция просит водителей выбирать безопасную скорость при движении в условиях дождя. Фото: unsplash.com