Водитель пострадал в ДТП на юге Карелии

Вечером 29 июля в ДТП в Питкярантском районе пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, авария произошла на 65-м километре дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта в 20:25. Водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

В аварии пострадал 60-летний автомобилист.

Госавтоинспекция просит водителей выбирать безопасную скорость при движении в условиях дождя. Фото: unsplash.com