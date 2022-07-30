Ребенок попался на краже товара в магазине в Карелии

Сотрудники Росгвардии пресекли два правонарушения в магазинах в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Сегеже на пульт дежурного поступил тревожный сигнал из сетевого магазина. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали подростка. Выяснилось, что несовершеннолетний пытался пронести мимо кассы сливочное масло стоимостью 1500 рублей.

Еще один нарушитель попался в Сортавале. 36-летний мужчина попробовал вынести из торговой точки две бутылки крепкого алкоголя.

Оба злоумышленника были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com