29 июля 2022, 19:24
Авария в центре Петрозаводска осложнила движение по одной из улиц
ДТП произошло вечером на улице Гоголя в карельской столице
Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Гоголя произошло ДТП. Кадры с места аварии публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по обнародованным снимкам, два автомобиля столкнулись в районе дома №42. В результате проезд в сторону улицы Красноармейской оказался затруднен.
Автомобилистам рекомендуется искать возможные пути объезда места происшествия. Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»