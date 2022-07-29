Авария в центре Петрозаводска осложнила движение по одной из улиц

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Гоголя произошло ДТП. Кадры с места аварии публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по обнародованным снимкам, два автомобиля столкнулись в районе дома №42. В результате проезд в сторону улицы Красноармейской оказался затруднен.

Автомобилистам рекомендуется искать возможные пути объезда места происшествия. Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»