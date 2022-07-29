В Кеми не хватает водовозок, волонтеров просят помочь с подвозом воды

На севере Карелии в четверг, 28 июля, произошла серьезная коммунальная авария. Сотни жилых домов, больница, детские сады в Кеми остались без холодной воды. Прокуратура организовала проверку.

В пятницу для местных жителей организовали подвоз воды. График опубликовали утром в официальном сообществе Кемского муниципального района.

Помочь с подвозом воды местные власти попросили и добровольцев. От волонтеров нужна тара и машина. Бывший глава администрации района Дмитрий Петров в комментариях сообщил, что водовозок на всю Кемь не хватает. Он предложил организовать несколько точек по подвозу-раздаче воды.

Также чиновники напомнили адреса водоразборных колонок, где люди могут набрать воду: ул. Кирова, 8,12,16,26; ул. Октябрьская, 6,24,28; ул.Железнодорожная у Авторемонта и у старой пож.части; ул.Гористая на повороте; у столовой ЖТК (Кирова, 3); во дворе школы №2 и Вокзальной, 11.

Сроки ликвидации аварии на сетях не сообщаются. В прокуратуре в качестве предварительной причины коммунального бедствия назвали повреждение магистрального трубопровода при плановых работах на проспекте Пролетарский. Автомобильное движение в районе аварии перекрыто. (фото unsplash.com, Amritanshu Sikdar)