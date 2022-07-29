В посылках в Британию обнаружены ювелирные изделия на миллион рублей

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Санкт-Петербурге обнаружили 6 посылок с незадекларированными серебряными украшениями на сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Незаконные товары выявили благодаря рентгеноскопическому оборудованию – таможенник обратил внимание на большое количество однородных предметов округлой формы в международных почтовых отправлениях. Всего было обнаружено 109 колец, 120 подвесок, 242 пары серег, имеющих маркировку 925 пробы и вставки из полудрагоценных камней.

Все материалы из аэропорта Пулково были переданы в Северо-Западную оперативную таможню. Сотрудники ведомства установили, что один из работников питерской ювелирной компании отправлял украшения сообщникам за границу. Там их реализовывали через интернет-магазины на территории Великобритании и Европейского Союза.

«Таможенная экспертиза подтвердила, что все ювелирные изделия выполнены из серебра, некоторые из них имеют золотое покрытие. В качестве вставок использованы культивированный жемчуг, фианит, нефрит, цитрин, берилл, аквамарин, синтетический шпинель, опал и корунд»,

- рассказали в таможенном управлении.

В отношении «ювелира» и его сообщников возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Теперь виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Фото: sztu.customs.gov.ru.