Водитель погрузчика в Карелии упал на рельсы с высоты и покалечился

Сотрудник компании «РК-Гранд», который совмещал обязанности водителя погрузчика и грузчика, получил серьезную травму на рабочем месте. Расследованием этого инцидента занималась трудовая инспекция Карелии и завершила его, сообщили в ведомстве

Напомним, несчастный случай произошел 1 июля, когда рабочие занимались погрузкой продукции в контейнеры, установленные на железнодорожных платформах.

Коллега пострадавшего попросила его закрыть двери контейнера с помощью пломбы. Мужчина встал на автосцепку между погрузочной платформой и платформой с контейнером, оступился и упал на железнодорожные пути.

Инспекция труда пришла к выводу, что причинами несчастного случая стало несоблюдение трудового распорядка и дисциплины труда со стороны работника, а также недостаточный контроль за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины со стороны руководителей и специалистов подразделения. // фото: unsplash.com