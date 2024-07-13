Мужчина упал с высоты на железнодорожные пути в Карелии

Государственная инспекция труда начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Карелии.

По данным ведомства, 1 июля водитель погрузчика, работающий в компании, расположенной в Питкяранте, оступился и упал с высоты на железнодорожные пути. В результате работник получил тяжелые травмы.

Расследование должно установить причины и обстоятельства произошедшего. // Фото: unsplash.com / Mat Napo