Петрозаводчанка потеряла больше миллиона рублей после звонка афериста

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, злодеи путем запугиваний и угроз убедили ее перевести все свои средства на некий безопасный счет. Также женщину заставили взять несколько кредитов. Общий ущерб для горожанки составил почти 1,2 миллиона рублей.

Петрозаводчанка призналась, что слышала о телефонных мошенниках, но не думала, что это коснется именно ее.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez