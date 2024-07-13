13 июля 2024, 10:52
Петрозаводчанка потеряла больше миллиона рублей после звонка афериста
Телефонные мошенники ввели в заблуждение жительницу карельской столицы
В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, злодеи путем запугиваний и угроз убедили ее перевести все свои средства на некий безопасный счет. Также женщину заставили взять несколько кредитов. Общий ущерб для горожанки составил почти 1,2 миллиона рублей.
Петрозаводчанка призналась, что слышала о телефонных мошенниках, но не думала, что это коснется именно ее.
По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez