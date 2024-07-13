13 июля 2024, 09:33
Происшествия

Человек пострадал при столкновении автомобиля со столбом в Карелии

В Олонецком районе сегодня утром спасатели были подняты по тревоге

Сегодня в 6:28 утра на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о дорожном происшествии в деревне Мегрега. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место ДТП выехали четверо спасателей из Олонца. Выяснилось, что автомобиль влетел в столб.

Специалисты вытащили пострадавшую женщину из транспортного средства. В результате аварии никто не погиб. // Фото ОПС по Олонецкому району

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Метки: 
Олонецкий район
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