Водитель погиб, три пассажира травмированы

Сегодня в 04:17 на 478 км автодороги «Кола» в Кондопожском районе произошел съезд автомобиля с дороги, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля BMW, совершая обгон в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», при возвращении на свою полосу движения допустил занос автомобиля с дальнейшим наездом на опору уличного освещения.

Водитель погиб, трое пассажиров травмированы (девушки 19 и 20 лет, молодой человек 19 лет). По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии