Неизвестного утопленника нашли во время поиска рыбаков в Карелии

Во время поисков пропавших рыбаков на озере Шотозеро в Карелии был обнаружен труп неизвестного утопленника. Об этом сообщает ИА «Республика».

По данным агентства, личность человека, тело которого найдено на озере в Пряжинском районе, не установлена. Будет назначена экспертиза для выяснения того, кем был этот мужчина.

Пропавших на Шотозере рыбаков до сих пор не нашли. Напомним, двое мужчин пропали 2 мая. Поисками занимаются родственники пропавших, их друзья и волонтеры. // Фото «Петрозаводск говорит»