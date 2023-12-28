Водитель маршрутки едва не сбил пешехода в центре Петрозаводска

В вечерний час-пик 27 декабря на площади Гагарина пешеход едва не угодил под колеса маршрутного автобуса. Об опасной ситуации рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам. Водитель маршрутки пытался перестроиться из крайнего левого ряда в правы, чтобы повернуть на Шотмана. Но сделать это в плотном потоке, даже несмотря на включенный поворотник, – проблематично.

Двигавшийся в крайнем правом ряду автомобиль остановился перед светофором, а маршрутка из среднего ряда ускорилась и продолжила движение. В это время проезжую часть уже переходили пешеходы.

Пользователи сообщества отметили, что кроме автобуса на «красный» проехали еще два легковых автомобиля. // фото скриншот видео