23 февраля 2020, 10:46
Водитель «Лады» пострадал в ДТП в Кондопоге
26-летний мужчина не справился с управлением и съехал с дороги – автомобиль перевернулся
22 февраля поздно вечером в Кондопоге в дорожной аварии пострадал молодой водитель. ДТП произошло в районе дома 17б по ул. Петрозаводское шоссе, сообщили в карельской госавтоинспекции.
«26-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Priora», не справился с управлением и совершил съезд с дороги»,
– рассказали в ГИБДД Карелии.
Автомобиль опрокинулся, мужчина получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: Госавтоинспекция Карелии