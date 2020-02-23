23 февраля 2020, 10:46
Происшествия

Водитель «Лады» пострадал в ДТП в Кондопоге

26-летний мужчина не справился с управлением и съехал с дороги – автомобиль перевернулся

22 февраля поздно вечером в Кондопоге в дорожной аварии пострадал молодой водитель. ДТП произошло в районе дома 17б по ул. Петрозаводское шоссе, сообщили в карельской госавтоинспекции.

«26-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Priora», не справился с управлением и совершил съезд с дороги»,

– рассказали в ГИБДД Карелии.

Автомобиль опрокинулся, мужчина получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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