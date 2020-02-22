17-летний подросток погиб в драке за честь девушки

В Челябинске расследуется уголовное дело по факту убийства студента. 17-летнего юношу зарезали в массовой драке в ночь на 22 февраля, сообщает «АиФ».

Трагедия произошла, когда студенты возвращались домой. На улице к одной из девушек из их компании стали приставать пьяные взрослые мужчины. Два студента бросились на выручку своей, но хулиганы достали ножи. В ходе неравной драки один из студентов получил удар ножом в сердце, от которого скончался. Второго юношу увезли в реанимацию областной клинической больницы.

Друзья и однокурсники погибшего студента дают показания в правоохранительных органах и собирают деньги на похороны. У убитого юноши осталась мать, он был ее единственным сыном.