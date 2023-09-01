Водитель Lada Kalina сбил молодую женщину на севере Карелии

Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении пешеходу. Дорожный инцидент произошел днем 31 августа на проспекте Горняков в Костомукше.

58-летний водитель Lada Kalina, совершая поворот направо при выезде из прилегающей к дому территории, наехал на женщину, сообщили в Госавтоинспекции Карелии Пешеход переходила дорогу по линии тротуара. 33-летней женщине оказали медицинскую помощь.

В ГИБДД напомнили, что в жилой зоне водитель должен соблюдать безопасную скорость, ограниченную 20 км/ч. На дворовой территории пешеходам разрешено двигаться как по тротуарам, так и по проезжей части, пешеходы имеют преимущество. При выезде из жилой зоны водители должны уступать дорогу другим участникам движения. // фото пресс-службы ГИБДД РК