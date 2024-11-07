Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске на проспекте Александра Невского произошла дорожная авария, которая попала в объектив камеры наблюдения. Ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как легковой автомобиль вылетает с дороги, проезжает по тротуару, после чего врезается в дорожный знак и сбивает его. После этого водитель и пассажиры выходят из машины и покидают место ДТП.

Чуть позже туда приезжает полиция, а затем и эвакуатор, который увез автомобиль. // Фото: скриншот видео