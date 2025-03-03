Вода пропала в квартирах некоторых жителей Петрозаводска

В ночь на понедельник у некоторых жителей Петрозаводска пропала в домах вода. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, без ресурса остались дома на улицах Соломенской, Октября, Пионеров и на Петрозаводском шоссе. Всего под отключение попали более двух десятков зданий.

Причиной происшествия стала авария на сетях. Сегодня после 9 утра будет организован подвоз воды.

Также сегодня с 9 до 17 часов планируется отключение воды в домах №5 и 7 по улице Лесной и в детском саду №12 «Дельфинчик» на проспекте Александра Невского. Там пройдут плановые работы.