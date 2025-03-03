Частная баня загорелась под Петрозаводском

За истекшие сутки на территории республики был зарегистрирован один пожар, огненное ЧП случилось вчера вечером под Петрозаводском в селе Заозерье Прионежского района. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Сообщение о пожаре поступило в 19 часов. На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселка Соломенное и один пожарный расчет из Петрозаводска. Прибывшие к месту вызова пожарные в течение нескольких минут остановили распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар.

В результате ЧП в частной бане огнем были повреждены парильное помещение и чердачное перекрытие на общей площади пять квадратных метров. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.