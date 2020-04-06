Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 12 градусов

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью -3, -5. Днем +9, +11.

7 апреля в Карелии - облачно с прояснениями. В отдельных районах республики прогнозируются небольшие осадки. Ночью в виде снега, мокрого снега и мороси, днем - дождя. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. В ночные часы температура воздуха -1, -6, по восточным районам местами похолодает до -10. Днем прогнозируется +7, +12, у водоемов местами +4, +7.

В Калевале ночью -2, днем +7;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +9;

В Олонце ночью +2, днем +12;

В Пудоже ночью 0, днем +8;

В Сегеже ночью +1, днем +7;

В Суоярви ночью 0, днем +7;

В Сортавале ночью +1, днем +12.

В ближайшие дни в Карелии существенно потеплеет, но ненадолго. Прогноз от федеральных и республиканских метеорологов на ближайшую неделю с 7 по 12 апреля - здесь.