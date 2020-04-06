Завтра в Петрозаводске заметно потеплеет

В Петрозаводске уже завтра заметно потеплеет. Об этом со ссылкой на данные прогнозирующих организаций сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, сегодня по прогнозу в городе ожидается до +4 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Переменная облачность, без существенных осадков.

Уже во вторник температура воздуха повысится до +9. Установится ясная погода, правда, поднимется юго-западный ветер с порывами до 13 м/с.

В среду также ожидается до +9, однако, может пойти дождь. Также сохранится ветер порывами до 13 м/с.