Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля

6 апреля погода в Карелии не претерпит существенных изменений. В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах – гололедица. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от -5 до -7, днем от +2 до +4.

Примерно та же ситуация будет и в целом по Карелии: облачность, мало осадков, скользкие дороги. Но ночная температура на севере Карелии может достигать минус 18 градусов. По прочим районам температура воздуха ночью будет колебаться от – 5 до -10, днем воздух прогреется от +1 до +6.

Впрочем, уже во вторник синоптики обещают значительное потепление.