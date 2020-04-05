Морозы ночью в Карелии достигнут минус 18 градусов

Погода в первый день новой для кого-то рабочей, а для кого-то нет недели, не принесет значительных изменений.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, но с гололедицей на дорогах. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от -5 до -7, днем от +2 до +4.

В целом по Карелии также будет облачно, без осадков, но с гололедицей. Правда по северным районам температура воздуха ночью опустится до -18 градусов. В среднем ночные температуры по республике будут колебаться от – 5 до -10, дневные – от +1 до +6, правда на севере республики термометр даже днем может не одолеть отметку плюсовой температуры.

Однако уже со вторника в Карелии ожидается значительное потепление. С этого дня среднесуточная температура воздуха будет от 2 до 4 градусов выше многолетних значений. Подробнее об этом здесь.