Перейти к основному содержанию
22 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Погода

Во вторник гроза обойдет стороной столицу Карелии

Дождливо в республике будет лишь местами
тучи
Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали о погоде на вторник, 23 июня.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днём +18, +20. Атмосферное давление будет мало меняться.

По республике, как обычно, тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ночные часы ожидается +7, +12,  днём +16, +21.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Грозы и дожди надвигаются на Карелию

Метки