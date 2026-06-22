Во вторник гроза обойдет стороной столицу Карелии

Дождливо в республике будет лишь местами

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали о погоде на вторник, 23 июня.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днём +18, +20. Атмосферное давление будет мало меняться.

По республике, как обычно, тоже переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, северо-западный умеренный. В ночные часы ожидается +7, +12, днём +16, +21.