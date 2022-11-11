Во многих домах Петрозаводска пропало электричество

В пятницу, 11 ноября, в карельской столице произошло несколько аварий на сетях, из-за которых жители остались без света. В частности, повреждения произошли в зоне ответственности АО «ОРЭС-Петрозаводск», сообщили в ЕДДС.

Так, в 18:15 электричество отключили в районе Сулажгорский Кирпичный завод. Причиной стало повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», его пытаются устранить.

В 19:40 на сетях той же компании произошла еще одна авария, из-за которой электроэнергии не стало в домах на Комсомольском проспекте, Курганском проезде, Лососинском шоссе, улицах Новосельской, Островского, Фрунзе, Черняховского (частично).

Ранее свет вырубили на старой Кукковке, но в данный момент электроснабжение уже восстановили. // фото: pxhere.com