Банк угрожал бывшему клиенту и требовал оплатить погашенный кредит

С банка в Карелии взыскали штраф в сумме 50 тысяч рублей за нарушение прав заемщика. Из учреждения ему звонили и требовали погасить уже уплаченный долг, рассказали в УФССП РФ по РК.

Ранее этот житель Суоярвского района не мог вовремя выплатить кредит, но все же погасил задолженность по суду. Однако потом ему позвонили и сказали, что нужно вновь заплатить.

Затем гражданину стали звонить и угрожать проблемами на работе, блокировкой счетов, арестом имущества, приходом коллектором. Пострадавший обратился в УФССП с жалобой.

Приставы связались с банком, там уверяли, что звонили бывшему заемщику всего один раз. Но затем выяснилось, что за одни сутки звонки поступали семь раз.

Кредитное учреждение наказали штрафом, две апелляции в арбитражные суды остались без удовлетворения. // фото: pixabay.com