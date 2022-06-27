Во дворах Петрозаводска плохо косят траву

Сотрудники «Службы заказчика» на минувшей неделе проверили 346 многоквартирных домов. Их интересовало, как эти объекты содержат управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты обнаружили 208 нарушений, причем 145 из них связаны с покосом травы.

Остальные нарушения касаются уборки мусора во дворах, содержания канализации, систем водо- и электроснабжения, фасадов и иных элементов инфраструктуры.

Управляющим организациям направили уведомления и потребовали оперативно устранить выявленные нарушения. // Фото: pxhere.com