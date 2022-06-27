27 июня 2022, 20:42
Во дворах Петрозаводска плохо косят траву
«Служба заказчика» выявила сотни нарушений
Сотрудники «Службы заказчика» на минувшей неделе проверили 346 многоквартирных домов. Их интересовало, как эти объекты содержат управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты обнаружили 208 нарушений, причем 145 из них связаны с покосом травы.
Остальные нарушения касаются уборки мусора во дворах, содержания канализации, систем водо- и электроснабжения, фасадов и иных элементов инфраструктуры.
Управляющим организациям направили уведомления и потребовали оперативно устранить выявленные нарушения. // Фото: pxhere.com