27 июня 2022, 20:42
Общество

Во дворах Петрозаводска плохо косят траву

«Служба заказчика» выявила сотни нарушений

Сотрудники «Службы заказчика» на минувшей неделе проверили 346 многоквартирных домов. Их интересовало, как эти объекты содержат управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты обнаружили 208 нарушений, причем 145 из них связаны с покосом травы.

Остальные нарушения касаются уборки мусора во дворах, содержания канализации, систем водо- и электроснабжения, фасадов и иных элементов инфраструктуры.

Управляющим организациям направили уведомления и потребовали оперативно устранить выявленные нарушения. // Фото: pxhere.com

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
покос травы
служба заказчика