Во что обойдется свадьба в Петрозаводске

Текст: Елена Малишевская

Начался август, самый свадебный месяц. Считать чужие траты, как и чужие доходы, - дело неблагодарное. Тем более что свадьбу можно устроить и дома, и на даче, и на природе, под самодельными навесами. Диапазон свадебного бюджета огромный: от ста тысяч рублей до бесконечности. Но мы возьмем для примера классический вариант – с фотосессией, выездной регистрацией и торжеством в ресторане на пятьдесят человек. Попробуем посчитать, сколько стоит свадьба в столице Карелии.

Обычно подготовку к свадьбе начинают с покупки обручальных колец и нарядов. Здесь разброс цен невероятный, на кольцах даже не будем останавливаться. Что касается внешнего вида жениха и невесты, то в Петрозаводске мы насчитали семнадцать свадебных салонов. Правда, в них почему-то, в основном, торгуют только свадебными и вечерними платьями. Средняя цена – 30-40 тысяч рублей. С костюмом для жениха сложнее. Те, кто недавно женились, говорят, что выбрать приличную «тройку» в столице Карелии нереально. Многие едут в Питер за костюмом и обувью.

«В Санкт-Петербурге купили костюм-тройку за 17 тысяч рублей, ботинки за 12 тысяч рублей, галстук-бабочку за 800 рублей»,

- рассказали нам молодожены.

С визажистом и парикмахером тоже нужно определиться заранее. Хорошо, если у невесты есть свой мастер – тогда не понадобится пробный макияж. Цена за «наведение красоты» на лице варьируется от двух с половиной до четырех тысяч рублей. По времени - на макияж уйдет от полутора до двух часов. Свадебная прическа стоит от двух с половиной до пяти тысяч рублей – все зависит от квалификации исполнителя и сложности заказа. Тоже примерно два часа невеста проведет у парикмахера.

Услуги фотографа и видеографа (так себя сейчас называют свадебные операторы) – как договоритесь. Точно знаем хороших фотографов в нашем городе, которые берут три тысячи рублей в час, и фото отличные. Другие заявляют цену в семь тысяч рублей в час. Но это уже вам решать, кому доверить хронику своего торжества. Видеосъемка на свадьбе стоит от трех до шести тысяч рублей в час, в эту цену входит и монтаж готовой продукции.

Свадебных ведущих в Петрозаводске много. Хороших ведущих мало. Средняя цена – от 35 до 45 тысяч рублей (есть те, кто и за десять проведут, отдельные ведущие скажут – семьдесят).

«С молодоженами нужно провести несколько встреч, ведущий зачастую не просто «человек с микрофоном», но и организатор, и помощник, и друг пары на время подготовки свадьбы. Если требуется дополнительное световое или музыкальное оборудование, танцевальное шоу, иллюзионист, декор, фотозона, фотограф и видеограф, мастер-классы, артисты, то это, конечно, оплачивается отдельно. Мое мнение - хороший ведущий не может стоить дешево. Но иногда форматы свадеб чересчур уютные, камерные, недолгие по времени - в таких случаях, конечно, даже самые высокооплачиваемые мастера церемоний идут на уступки и ставят адекватный трудозатратам ценник»,

- рассказала нам свадебная ведущая Саша Сухова.

Если говорить про модные стили, в которых проводят свадьбы, то сейчас тренд - это аутентичность, индивидуальность, смелость, проявление своего «Я». Пары стали свободнее в своих желаниях. Все понимают, что свадьба - это возможность рассказать о себе своим близким и друг другу, погрузить всех гостей в «мир своей пары». А не просто свадебная вечеринка с танцами и едой. Что сейчас популярно в качестве развлечений? Квизы про пару, про гостей, мультимедийные игры с видео и фото, элементы объединяющего и ненавязчивого тимбилдинга в праздничном вечере.

«Из последних трендов, наверное, можно выделить персонализацию праздника. То есть многие ведущие стараются делать программу на основе информации о молодоженах и гостях. Еще зачастую молодожены просят отходить от давних традиций: не кричать «горько», не проводить выкуп невесты, никакого каравая и так далее»,

- рассказал ведущий Артем Побережный.

«От конкурсов типа «карандаши/бутылки» все открещиваются, все-таки 21 век на дворе. Больше наполняют программы артистами, различными интерактивами для гостей. Конкуренция среди ведущих есть, но не настолько большая… Молодежь на пятки наступает? Нет! Этой молодежи еще поучиться лет 10-15, и тогда будет огонь»,

- считает ведущий Роман Дымов.

Выездная регистрация – сегодня это уже обычное дело. Мало кто проводит церемонию в ЗАГСе. Забегут туда молодые с утра, распишутся в документе, заберут свидетельство о браке и все на этом. Вся остальная «милота»– на улице. Оформленная цветами арка стоит 25 тысяч рублей, горка шампанского – три тысячи рублей, аренда стульев – по 100 рублей за штуку.

Праздничный банкет в петрозаводском ресторане будет стоить в среднем четыре тысячи рублей на человека. Это касается только еды. То есть закуски, салаты, горячие блюда на 50 человек обойдутся в двести тысяч. Спиртные напитки в ресторанах дороги, поэтому заведения обычно предлагают молодоженам такую схему: платите пробковый сбор – 300 рублей за каждого пьющего гостя, и приносите, что хотите.

Услуги флористов тоже не дешевы. Если вы против искусственных цветов, и хотите живые – готовьтесь выложить 70-80 тысяч за оформление зала, как минимум.

Ну и, конечно, свадебный торт. У всех кондитеров в Петрозаводске одна и та же цена – две тысячи рублей за килограмм. На 50 гостей нужно килограммов восемь. То есть всего каких-то 16 тысяч рублей, и всем будет не горько, а сладко.

Это только базовые траты. И они уже превысили полмиллиона рублей. Если у вас на свадьбе будет играть ансамбль музыкантов, будут выступать пародисты, или закажете пиротехническое шоу, или повезете гостей по Онего на кораблике - свадьба всем запомнится. Но и вам тоже – значительным ударом по карману.

Надеемся, что мы никого не отговорили от этого прекрасного события – свадьбы. Совет вам, как говорится, да любовь. И в Карелии главное - чтобы погода не подвела. // Фото: Елена Малишевская, freepik.com.