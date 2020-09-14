Внедорожник вытолкнул автомобиль с ребенком на встречную полосу

Групповая авария с участием «Нивы», автомобиля «Хендай Солярис» и фургона «Фольксваген» произошла днем 13 сентября на Первомайском проспекте, передает dtpptz.ru. Дорожный инцидент в Петрозаводске запечатлел видеорегистратор очевидца.

Легковой автомобиль двигался по проспекту в сторону центра города. В это время внедорожник выезжал с прилегающей территории, совершая левый поворот на проспект. При этом в кадр попадает то, как двигающаяся по проспекту со стороны центра машина красного цвета уворачивается от «Нивы».

Но другому автомобилю «Хендай» повезло в меньшей степени. Удар внедорожника пришелся в левый борт, от чего легковой автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу, где «Хендай» врезался в припаркованный фургон. В салоне легкового автомобиля в момент ДТП находился ребенок.

«Хорошо, что все были пристегнуты, ребенок в кресле. Вот к чему приводит спешка, рассеянность...», - рассказал читатель dtpptz.ru.