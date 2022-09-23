Вместо закрывшегося «Мираж Синема» в «Тетрисе» откроют «Дом культуры»

На месте закрывшегося в торговом центре на Мерецкова в столице Карелии «Мираж Синема» в скором времени заработает новое арт-пространство. Здесь разместится «Дом культуры».

Подробности о новом культурно-развлекательном пространстве раскрыл руководитель проекта Андрей Ханько. В «Доме культуры» будет кинотеатр, развлекательную зону для детей и подростков, ресторан и не только. Сейчас пространство в «Тетрисе» обновляют, меняют интерьер и кинооборудование. Проект будет рассчитан на жителей и гостей Петрозаводска.

«Мы создаем новую концепцию развлекательного комплекса для жителей и гостей нашего города. Будем все перекрашивать и делать, чтобы было красиво, уютно и интересно», - сказал на видео Ханько.

Напомним, кинотеатр известной сети закрылся в торговом центре еще летом. (фото скриншот видео)