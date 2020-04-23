Вместо господдержки - фикция, вместо компенсации зарплаты – обман

Эпидемия коронавируса поставила две главные проблемы – как не заболеть сейчас и как выжить потом. Если первый вопрос сугубо медицинский, то второй находится в области социально-экономических отношений.

Сможет ли экономика быстро восстановиться после затяжного карантина, когда многие предприятия вынуждены были закрыться? Как все это отразится на нас, обычных гражданах? Что должна делать власть, чтобы смягчить надвигающийся кризис, зловещие очертания которого уже видны, как говорится, невооруженным взглядом? Эти вопросы формируют сегодня главную повестку дня.

Карельский бизнесмен Александр Лукьянов, в отличие от многих других предпринимателей, которые концентрируются только на одном виде деятельности, оказался в более выгодном положении. Его бизнес отличается определенной степью диверсификации, то есть разнообразием. Это как раз про то, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Помимо предприятий общественного питания, которые вынуждены были закрыться, в арсенале бизнесмена гостиница, аптеки, ортопедические салоны и просто недвижимость, которая сдается в аренду. Однако и при таком «наборе» будущее представляется в мрачных красках. Пока работают только аптеки.

Александр Лукьянов считает, что с самого начала нужно было вводить «жесточайший карантин». Никаких прогулок на свежем воздухе, никаких шатаний по городу, при первых симптомах простуды – строгая самоизоляция с обращением за медицинской помощью. Но в качестве ответной реакции государство обязано предоставить серьезные меры поддержки и гражданам, и бизнесу. Пока, считает он, нет ни жестких мер, ни реальной поддержки. То, что публично презентуется как поддержка малого и среднего предпринимательства, по его мнению, не более чем фикция.

- Мои коллеги звонят в минэк по поводу объявленных мер поддержки. Знаете, что в ответ слышат? Ой, мы не знаем, ой, пока это не известно, у нас пока алгоритма нет, четких инструкций еще не поступило,

- возмущается предприниматель.

Казалось бы, самое время активизироваться общественным организациям, представляющим интересы бизнеса. По мнению Александра Лукьянова, они показали свою полную несостоятельность.

- Где у нас Торгово-промышленная палата Карелии, Опора России, Деловая Россия? Им самое время показать, для чего они созданы. Их инициативы нигде нет. Какие-то письма появляются, они свою галочку под ними ставят. А сами ничего не генерируют, - сказал Александр Лукьянов.

Он уверен, что если власть в республике действительно озабочена поиском выхода из кризисной ситуации, то необходимо проводить регулярные консультации с представителями бизнеса, а не замыкаться в кругу чиновников и представителей бесполезных общественных организаций.

Он искренне не понимает, почему возможность торговать масками, пусть не медицинскими, а бытовыми, которые шьют в карельских колониях, получила только государственная аптека «Карелфарм». При этом в аптеки "Карелфарма" выстраиваются очереди, а остальные аптечные сети, которых охватывают все микрорайоны Петрозаводска, не имеют доступа к индивидуальным средствам защиты.

- Зачем было концентрировать все в "Карелфарме", и сознательно создавать очередь? – недоумевает Александр Лукьянов.

Он считает абсурдным предъявленное к бизнесу требование выплатить зарплату сотрудникам за тот период, когда предприятие не работало. По его словам, это экономически невозможно:

- Если государство не в состоянии помочь бизнесу, тогда нельзя запрещать экономическую деятельность. Если власть закрывает предприятия, то должно выплатить хотя бы зарплату сотрудникам. В противном случае мы и пандемию получим, и экономику разрушим. Я удивляюсь, почему власть не понимает, что если сейчас не поддержать бизнес, то завтра толпы людей придут на биржу труда, и государству придется платить пособие по безработице. Неужели чиновники не понимают, что выгоднее сегодня поддержать коллективы, чем потом взвалить на бюджет финансовую ношу с десятками тысяч безработных и обанкротившими предприятиями, которые уже никаких налогов никому не заплатят?

Предприниматель Виталий Сковородко на личном опыте убедился, что, несмотря на существование различных органов власти и организаций, которые должны помогать малому и среднему бизнесу, реальной поддержки не добиться.

- Начинаешь звонить на горячую линию минэкономразвития. Сотрудники некомпетентны. Губернатор рассказывает о какой-то мере поддержки, ты пытаешься выяснить, как ее получить, а в ответ тебе говорят, что нормативных актов нет, документов нет, и вообще никто не знает, о чем речь. Дескать, когда будут конкретные нормативные акты, тогда и звоните.

"Мне приходится самому искать документы, официальные источники информации и пересказывать сотрудникам министерства то, что мне удалось узнать".

Губернатор говорил о том, что предприятиям общепита будет предоставлена компенсация за электроэнергию по ОКВЭДу (ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. - Авт.) пищевое производство. Выясняешь ситуацию, и обнаруживается, что предприятия общепита к пищевому производству вообще никакого отношения не имеют. Получается, что малому бизнесу на эти меры поддержки не приходится рассчитывать, - рассказал Виталий Сковородко.

Аналогичная ситуация, по его словам, и с подакцизными товарами. Вроде бы в Карелии обещают поддержать закрывшиеся кафе и рестораны, но на поддержку не могут рассчитывать те предприятия общественного питания, где продается алкоголь. А он реализуется в 90 процентах случаев, когда речь идет об общепите.

Или другой пример. В Карелии, рассказал предприниматель, заявили о готовности компенсировать до 1 миллиона рублей затрат на электроэнергию.

- Это серьезные деньги. Но когда начинаешь выяснять детали у чиновников министерства, то узнаешь, что всего на эти цели на всю республику выделено 5 миллионов рублей. О чем разговор тогда? Меры господдержки на словах и в реальности – это, как говорится, две большие разницы,

- заметил Сковородко.

По его мнению, ситуация с выплатой заработной платы, которую публично пообещал президент страны сотрудникам неработающих предприятий, введя в России не режим ЧС, а объявив о каникулах, - это попытка ввести граждан в заблуждение.

Виталий Сковородко, как и большинство других предпринимателей, настаивает, что закрывшиеся предприятия при нулевой выручке не в состоянии выплачивать зарплату своим сотрудникам. Он рассказал, что документы от работодателей на компенсацию зарплаты в пределах одного МРОТ будут принимать только после 18 мая.

- Другими словами, мы должны найти деньги на зарплату за апрель, за май, выплатить ее, а потом, может быть, нам предоставят компенсацию, и только в пределах одного МРОТ - 12 тысяч рублей. Вместе с северными коэффициентами эта сумма должна быть 18 тысяч рублей. Но про коэффициенты никто не вспоминает, об этом все забыли. Есть еще один нюанс.

Если компенсация будет предоставлена предприятиям, а не выдана напрямую людям, то нам с каждых 12 тысяч рублей, которые мы получим в виде компенсации, придется более 5 тысяч рублей заплатить в виде налогов. Другими словами, мы почти половину из этого МРОТ должны будем вернуть государству. Получается, что нам от этого МРОТа проще откреститься.

К тому же на компенсацию имеют право только те, кто сохранит 90 процентов коллектива. Кто это сможет потянуть? Это не мера поддержки, а фикция. Причем власть тем самым настраивает сотрудников против работодателей. Главная хитрость в том, что работники не понимают, в чем подвох, что на самом деле происходит. Руководство страны сказало, что им обязаны дать зарплату, и все. Откуда хотите, оттуда и берите. А взять неоткуда! - настаивает петрозаводский предприниматель.

Виталий Сковородко убежден, что отсутствие реальных мер поддержки угробит малый и средний бизнес в стране:

- Те, кто реально занимается бизнесом, прекрасно понимают, что предлагаемые меры поддержки – это формализм, это иллюзия помощи для несведущих людей, которым внушают, что государство о них заботится.

Другой предприниматель – Сергей (по его просьбе мы изменили имя) тоже возмущается тем, как государство предлагает компенсировать зарплату предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были закрыться. Он признался, что сначала забрезжила маленькая надежда на получение помощи от карельского правительства. Однако она быстро погасла.

- Забрезжила эта хрупкая надежда, как выяснилось, для многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, действительно, совершенно зря! – сказал Сергей.

С его точки зрения, главная проблема в установленном ограничении, связанном с тем, что претендовать на компенсацию могут только те, кто в 2019 году платил зарплату не ниже средней по отрасли.

- Получается, что, если в небольшом кафе или хостеле зарплата была в пределах МРОТ или немного выше, то о помощи можно забыть. Как говорится, не жили богато, нечего и начинать! "Помогли" среднему и малому бизнесу в очередной раз,

- заключил предприниматель.

В последнее время представители малого и среднего бизнеса все более резко оценивают эффективность мер государственной поддержки. Давно в предпринимательской среде не было такого единодушия. Это означает, что у мрачных прогнозов, о которых не устают говорить предприниматели, слишком велик шанс превратиться в суровую реальность. Не хотелось бы, чтобы власть услышала бизнес лишь тогда, когда поддерживать будет уже некого.

Антонина Кябелева