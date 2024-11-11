Власти Карелии обратятся в СК из-за шутки о карельском языке

Карельская актриса Валерия Ломакина на стендап-шоу в Москве пошутила о карельском языке, назвав его атавизмом. Эта шутка вызвала негативную реакцию, и глава региона сообщил, что направит обращение в Следственный комитет с просьбой проверить выступление по статье об оскорблении и разжигании ненависти.

По словам Артрура Парфенчикова, юмор требует такта, а шутка, высмеивающая карельский язык, вышла за рамки дозволенного, оскорбляя жителей республики.

Губернатор добавил, что получил множество возмущенных сообщений от жителей, которые посчитали шутку неприемлемой. Кроме того, он обратится к организаторам шоу «Битва за время», чтобы выяснить, как было разрешено это выступление.

Напомним, актриса предположила, что на карельском языке говорят только в Национальном театре, где зрители слушают спектакли в переводе на русский. Потом она извинилась за сказанное и подчеркнула, что ее слова были репликой персонажа, а не выражением ее личного мнения. Она также заверила, что с уважением относится как к карельскому языку, так и к народу. // фото: скриншот видео