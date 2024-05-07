Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность президента РФ. Присягу он принял в Кремле, передает Telegram-канал Кремля, который ведет трансляцию инаугурации.

На церемонию Путин приехал из своего рабочего кабинета на обновленном Aurus Senat. Он принял президентский знак и принес присягу.

- Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу,

- присягнул президент.

После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность.

Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Еще один раз он был премьер-министром, а президентом был Дмитрий Медведев. // фото: kremlin.ru