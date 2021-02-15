15 февраля 2021, 20:44
Владимир Путин поручил снизить ставку по ипотеке для семей с детьми
Президент поручил представить предложения по продлению программы льготной ипотеки до 2024 года
До конца марта правительство и Банк России должны будут представить президенту страны предложения по реализации программ льготной ипотеки в 2021-2024 годах. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам совещания по экономическим вопросам.
«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей»,
- говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения – до 31 марта.
Ранее стало известно, что ЦБ выступает за сворачивание льготной ипотеки. (фото ivanovoobl.ru)