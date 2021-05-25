Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве

Встреча лидеров двух держав пройдет в Швейцарии. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве, сообщает сегодня вечером пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля говорится, что в «соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом».

«Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов», - говорится в анонсе тем встречи двух президентов. (фото Валерий Шарифулин, rbc.ru)