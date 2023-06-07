Вкусный фестиваль, посвященный калитке, пройдет в Карелии

11 июня в Сортавале на улице Промышленная в 14:00 пройдет фестиваль, посвященный калитке (0+). Мероприятие впервые прошло в 2014 году и понравилось гостям, что с того времени его стали проводить каждый год.

Фестиваль рассказывает о главном гастрономическом символе республики, собирает гостей на берегу Ладожского озера и знакомит с карельской культурой, обычаями и кухней.

Для гостей праздника готовят программу с песнями, театральным представлением, танцами и бесплатным мастер-классом по приготовлению калиток. // фото VK-паблик организаторов фестиваля