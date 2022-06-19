19 июня 2022, 17:38
Россия

ВКонтакте появятся виртуальные цифровые аватары

Российская соцсеть планирует создать собственную вселенную

Во ВКонтакте появится виртуальный аватар Vmoji. Об этом сообщили на официальном портале соцсети. Аватар создадут, используя технологии распознавания лиц, а также собственные генеративные ML-модели ВКонтакте.

Пользователь сможет загрузить свое фото или сделать селфи, изображение будут распознавать по фотографиям. Vmoji будут использовать не только в социальной сети, но и в других продуктах ВКонтакте.

Технический директор компании Александр Тоболь заявил, что цифровой аватар станет первым шагом к построению виртуальной вселенной ВКонтакте.

- Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение, - уточнил он. // Фото: Depositphotos.com

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ВКонтакте
Соцсеть
аватары
виртуальная вселенная