ВКонтакте появятся виртуальные цифровые аватары

Во ВКонтакте появится виртуальный аватар Vmoji. Об этом сообщили на официальном портале соцсети. Аватар создадут, используя технологии распознавания лиц, а также собственные генеративные ML-модели ВКонтакте.

Пользователь сможет загрузить свое фото или сделать селфи, изображение будут распознавать по фотографиям. Vmoji будут использовать не только в социальной сети, но и в других продуктах ВКонтакте.

Технический директор компании Александр Тоболь заявил, что цифровой аватар станет первым шагом к построению виртуальной вселенной ВКонтакте.

- Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение, - уточнил он. // Фото: Depositphotos.com