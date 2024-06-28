Вклад «Доход» Уралсиба вошел Топ-5 самых прибыльных вкладов

Рейтинг составлен порталом Банки.ру по предложениям банков на 19 июня текущего года. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых прибыльных вкладов в рублях на 3 месяца, подготовленного порталом Банки.ру. При сравнении вкладов эксперты портала, в первую очередь, учитывали процентную ставку – номинальную и эффективную, а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае, если банк предлагает на выбор опции по капитализации или ежемесячной выплате процентов, при составлении рейтинга учитывалась процентная ставка при условии капитализации процентов.

8 июня Банк Уралсиб повысил ставки по линейке вкладов вида «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 16,11 – 18,20% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Максимальную доходность (18,2% годовых с учетом капитализации) могут получить новые клиенты*, разместившие во вклад «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на срок 181 день, а также клиенты банка, разместившие во вклад «Доход | Private» от 10 000 000 рублей на срок 1100 дней – при наличии пакета услуг «Private».

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.

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