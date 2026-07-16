Вклад «Доход» Уралсиба - в Топе-10 самых прибыльных годовых вкладов

В исследовании рассматривались предложения 30 крупнейших банков, при этом учитывались вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 самых прибыльных годовых вкладов, по версии портала Банки.ру (на 11 марта текущего года).

При сравнении предложений эксперты в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также учитывали возможности пополнения и частичного снятия средств, порядок выплаты процентов, опции повышения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае если банк предлагал выбор между капитализацией и ежемесячной выплатой процентов, в рейтинге учитывался вариант с капитализацией.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,80% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 20,55% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) – до 20,80% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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